Верховный суд отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам

По мнению Wargaming, бывшие сотрудники действовали неправомерно, выложив код программы, принадлежащий компании, в открытый доступ.

/ Техно
Просмотров: 12

Верховный суд Беларуси вынес решение по делу между компанией Wargaming и пятью ее бывшими сотрудниками, основавшими студию Blitz Team LLC (ныне — Press Fire Games).

По итогам разбирательства суд полностью отказал Wargaming.net Limited в удовлетворении заявленных требований. В компании не согласны с решением суда, передает TUT.by.

«Несмотря на то, что решение по делу финальное и законодательство Республики Беларусь не предусматривает его обжалование, компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях, — прокомментировали в компании. — Wargaming обратился в суды Республики Кипр и США, в которых рассматриваются другие (но связанные) вопросы нарушения прав компании».

По вопросам, затронутым в рамках судебного процесса в Беларуси, Wargaming уже добился фактического удовлетворения части своих требований: ответчики удалили код, ранее размещенный ими, из открытого доступа и таким образом устранили причину обращения с исковыми требованиями, не дожидаясь решения Верховного Суда.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Wargaming Press Fire Games Blitz Team

Другие материалы на эту тему:

The Offspring на Дне танкиста. Wargaming устроил корпоратив для всего города

The Offspring на Дне танкиста. Wargaming устроил корпоратив для всего города

Wargaming и «Белавиа» представили новый «танколет»

Wargaming и «Белавиа» представили новый «танколет»

Wargaming пустил танки по Минску

Wargaming пустил танки по Минску

Wargaming уволил сотрудников, которые выложили фото с «грустным Гарольдом»

Wargaming уволил сотрудников, которые выложили фото с «грустным Гарольдом»