Верховный суд отказал Wargaming в иске к бывшим сотрудникам

Верховный суд Беларуси вынес решение по делу между компанией Wargaming и пятью ее бывшими сотрудниками, основавшими студию Blitz Team LLC (ныне — Press Fire Games).

По итогам разбирательства суд полностью отказал Wargaming.net Limited в удовлетворении заявленных требований . В компании не согласны с решением суда, передает TUT.by .

«Несмотря на то, что решение по делу финальное и законодательство Республики Беларусь не предусматривает его обжалование, компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях, — прокомментировали в компании. — Wargaming обратился в суды Республики Кипр и США, в которых рассматриваются другие (но связанные) вопросы нарушения прав компании».

По вопросам, затронутым в рамках судебного процесса в Беларуси, Wargaming уже добился фактического удовлетворения части своих требований: ответчики удалили код, ранее размещенный ими, из открытого доступа и таким образом устранили причину обращения с исковыми требованиями, не дожидаясь решения Верховного Суда.