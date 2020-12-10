Фотофакт. «Рено» повалил столб на проезжую часть МКАД

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Вечером 9 декабря на МКАД произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, около 21:12 водитель 1997 г.р. за рулем Renault ехал в третьей полосе по внутреннему кольцу МКАД со стороны пр. Победителей в направлении деревни Зацень. На 42 км кольцевой автомобиль попал в неуправляемый занос. Выехав за пределы проезжей части, машина сбила осветительную мачту, которая упала на дорогу.

Авто получило механические повреждения. Кроме того, в результате ДТП водитель и пассажир, девушка 2001 г.р., получили травмы. Их доставили в медучреждение для осмотра.
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Тэги: ДТП МКАД Город: Минск

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