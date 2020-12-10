Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21. В 1/8 финала пробились клубы из Германии, Англии, Италии, Испании, Франции и Португалии.

Фото: twitter.com/PSG_inside

За трофей турнира сразятся «Бавария», обе «Боруссии» (из Дортмунда и Менхенгладбаха), «Лейпциг», «Севилья», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Аталанта», «Лацио», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», ПСЖ, «Порту».

Жеребьевка первого раунда плей-офф пройдет 14 декабря.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.