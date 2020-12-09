Минское «Динамо» упустило победу в матче КХЛ с одноименным клубом из Москвы

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ХК «Динамо-Минск» проиграл дома московским динамовцам со счетом 2:3.

Фото: vk.com/hcdinamoby

Встреча двух «Динамо» прошла вечером 9 декабря на «Минск-Арене» и собрала 4824 зрителя.

Минский клуб получил преимущество в две шайбы в самом начале встречи: на 4-й минуте забил Усов, на 5-й — недавно получивший белорусский паспорт Шейн Принс. Далее трижды отличились игроки российского клуба: на 7-й минуте — Тарасов, на 19-й — Хиетанен, на 35-й — Яшкин.

11 декабря минчане на выезде сразятся с казанским «Ак Барсом».

С 41 очком динамовцы занимают 10-е место из 23-х. Три последних сезона клуб из Минска не проходил в плей-офф КХЛ (топ-16).
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ ХК Динамо-Москва Персона: Шейн Принс

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