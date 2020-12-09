Лукашенко назвал Кебича «незаурядным политиком», имевшим «неоспоримый авторитет»

Лукашенко направил соболезнование родным и близким бывшего премьер-министра Вячеслава Кебича, который скончался 9 декабря в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Он был человеком, прошедшим огромную школу жизни, настоящим профессионалом, имел неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами. Вячеслав Францевич — незаурядный политик, непосредственный участник судьбоносного провозглашения независимости Беларуси — руководил республикой в исторический период, на рубеже эпох. На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства, формирования его институтов», — говорится в телеграмме, которую цитирует неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого».

«Бурное время требовало предельного напряжения сил, концентрации энергии и максимальной отдачи на посту главы правительства. В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича», — отметил Лукашенко.

«Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение, — написал он. — От нас ушел человек, жизнь и труд которого навсегда останутся в истории страны и народа».

Кебич проиграл Лукашенко первые президентские выборы в 1994 году.