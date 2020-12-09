Могилевского активиста Александра Царука задержали на границе с Литвой

Могилевчанин Александр Царук пытался выехать из Беларуси «из-за нападок со стороны силовиков», сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Оппозиционер еще не отбыл семь суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии.

Член Объединенной гражданской партии из Могилева Александр Царук был задержан 10 октября вместе с еще 12 могилевчанами, которые собирались запустить бумажные кораблики, раскрашенные красной краской, и плот с бело-красно-белым флагом на водоеме в районе микрорайона поселок Ямницкий.

Царук за это получил 13 суток ареста — за нарушение закона о массовых мероприятиях — и должен был выйти на свободу 23 октября. Однако за полдня до освобождения его вновь осудили — по ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ. Судья суда Ленинского района Могилева вынесла решение о 10 сутках ареста в качестве наказания.

4 ноября суд Могилевского района оштрафовал Царука на 40 базовых величин — также за нарушение закона о массовых мероприятиях, но уже по другому эпизоду. Причем судья Елена Гулешова не знала, что Царук под стражей, сообщали правозащитники. Гулешова возмущалась, что могилевчанин не явился на процесс 3 ноября, и сильно удивилась, когда слушатели в суде сказали ей, что он в изоляторе временного содержания.

Судья, однако, начала процесс без Царука. Она посмотрела видео, не могла найти на нем могилевчанина и попросила присутствующих показать, как он выглядит. Дать показания по видеосвязи Царук не смог: в суде не смогли подключить технику.

26 ноября Царука снова судили после того, как задержали после акции протеста 15 ноября в центре Могилева. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста. Трое из них он отбыл в ожидании суда, а после оглашения постановления его в ИВС не забрали.