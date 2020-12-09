Генпрокуратура прокомментировала применение Литвой института универсальной юрисдикции

Генпрокуратура Беларуси назвала вмешательством во внутренние дела решение литовской Генпрокуратуры начать досудебное расследование по заявлению Максима Хорошина о пытках.

«Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — говорится в комментарии ведомства.

«В настоящее время по заявлению указанного гражданина компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку, и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством», — сообщает Генпрокуратура.

Отмечается также, что в МИД направлена информация «о необходимости принятия соответствующих мер реагирования по линии внешнеполитического ведомства».

9 декабря генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина на основании статьи 100-3 УК Литвы (запрещенное международным правом обращение с людьми — причинение телесных повреждений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права).

В Генпрокуратуре Литвы отметили: универсальная юрисдикция подразумевает, что «уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами наступает независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону в государстве, где преступление было совершено». К таким преступлениям, согласно УК Литвы, относятся пытки как одно из преступлений против человечности.

«Если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации — законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательств для судебного разбирательства. Наша собственная история обязывает нас не оставаться в стороне», — подчеркнул Пашилис.

Как отметили в Генпрокуратуре Литвы, чтобы доказать в суде совершение указанного преступления, «нужно представить доказательства, что пытки совершались от имени государства». В надзорном органе также не исключили, что проверка всех обстоятельств, на которые ссылается Хорошин, «раскроет данные о других потенциальных жертвах».

Совладелец минского цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин был задержан 13 октября в белорусской столице. Из РУВД его увезли в больницу на машине скорой помощи. Впоследствии Хорошин заявил о жестоком избиении во время задержания, а также непосредственно в милиции. 18 октября стало известно, что Хорошин уехал из Беларуси.