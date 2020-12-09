Дипломаты западных стран встретились с Макеем, чтобы узнать о планах белорусских властей по выполнению Конституции и соблюдению прав человека

Главы дипломатических миссий Евросоюза и государств — членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США 9 декабря встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Источник: eeas.europa.eu

По информации представительства ЕС в Беларуси, на встрече дипломаты «осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права», что, в первую очередь, выразилось бы в следующем:

— прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими;

— освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных;

— судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности;

— проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

«Дипломаты также проинформировали министра о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права», — говорится в сообщении.

Главы дипломатических миссий призвали белорусские власти «воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания». «Они также высказали ожидание, что белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года, — отмечается в сообщении. — Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее».

Пресс-служба МИД о встрече пока ничего не сообщала.