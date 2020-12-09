Тихановская проведет в Берлине переговоры с президентом Германии Штайнмайером

/ Общество
Просмотров: 2

Светлана Тихановская 13—14 декабря посетит Берлин с рабочим визитом, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты.

В первый день она примет участие в экуменической молитве в Берлинском кафедральном соборе, после чего выступит с речью. Во второй день Тихановская встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

6 октября в Берлине Тихановская провела переговоры с канцлером Ангелой Меркель. «Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключенных. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных», — сообщила пресс-служба Тихановской по итогам встречи.

Она подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а следствие внутрибелорусского кризиса и главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением и терпеть его больше не намерен, сказала Тихановская.

По ее словам, белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям для преодоления последствий кризиса.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Координационный совет для трансфера власти Беларусь-Германия Персона: Франк-Вальтер Штайнмайер Светлана Тихановская Город: Берлин

Другие материалы на эту тему:

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

Светлана Алексиевич не исключает, что ее могут не впустить в Беларусь

Светлана Алексиевич не исключает, что ее могут не впустить в Беларусь