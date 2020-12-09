Нацбанк сообщил о прекращении деятельности временной администрации «Белгазпромбанка»

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Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Последний день работы временной администрации 10 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Временная администрация была введена 15 июня нынешнего года в соответствии с постановлением правления НБ РБ от 14 июня на шесть месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО "Белгазпромбанк", непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Решение о прекращении деятельности временной администрации «принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО "Белгазпромбанк" нового состава правления», отмечается в релизе.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны. После этого Нацбанк ввел в банк временную администрацию и ее руководителем назначил Надежду Ермакову (глава Нацбанка в 2011—2014 годах). Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком были приостановлены.

«Газпром» и «Газпромбанк» (основные акционеры банка, владеющие по 49,818% акций) еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и с лета этого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае этого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки.

24 ноября на встрече с Ермаковой Александр Лукашенко заявил о необходимости сформировать новое руководство банка в связи с истечением срока полномочий временной администрации.

«Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», — отметил Лукашенко.

«И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка очень богатые люди. Имеется в виду "Газпром" и так далее», — сказал Лукашенко.

Он дал понять, что белорусская сторона может самостоятельно сформировать новое руководство банка, если в этом процессе не захотят участвовать российские акционеры «Белгазпромбанка»: «Не хотят работать — не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема».
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Тэги: Нацбанк Белгазпромбанк дело Белгазпромбанка

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