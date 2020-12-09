Минчанин делал селфи с трупом и отправлял снимки знакомой

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего минчанина, которого обвиняют в убийстве, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Трое приятелей выпивали на кухне и поругались. Один из них отправился спать, а спустя время, придя на кухню попить воды, увидел лежащий на полу в луже крови труп приятеля. Второй его собутыльник толком ничего объяснить не мог, ссылаясь на то, что ничего не помнит.

Позже эксперты установили: потерпевшего ударили ножом в заднюю поверхность грудной клетки, что и стало причиной смерти.

В телефоне обвиняемого после обнаружили селфи-снимки с трупом, которые он отправил своей знакомой, подписав: «Посмотри, что я натворил!»

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.