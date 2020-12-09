COVID-19 в Беларуси. За сутки зарегистрирован 1.851 новый случай

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За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1.851 новый случай COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения. 

После трех суток спада количество новых случаев коронавируса вновь выросло. Так, 7 декабря было зарегистрировано 1.649 случаев COVID-19, умерли семь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 152.453, умерло 1.230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровело 129.950 пациентов. За сутки выписано из учреждений здравоохранения 2.422 пациента с COVID-19.

За сутки выполнено 25.715 тестов. Всего в стране проведено 3.487.468 тестов на коронавирус.

Александр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря выразил надежду, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси вышла на плато.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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