Назначен новый представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

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Португалка Тереза Рибейро стала новым представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ.

Ранее она работала госсекретарем по иностранным делам и сотрудничеству в МИД своей страны, одновременно занимая пост президента Национальной комиссии по правам человека.

На протяжении всей своей карьеры Рибейро занимала различные должности в сфере медиа, как в Португалии, так и в межгосударственных организациях, такие как президент Института средств массовой информации Португалии, глава Руководящего комитета по средствам массовой информации Совета Европы, а также сoучредитель и первый избранный председатель Исполнительного совета медиаобсерватории «Оберком»(OberCom- Observatório da Comunicação).
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Тэги: ОБСЕ представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Персона: Тереза Рибейро

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