Суд оставил за решеткой журналистку Катерину Борисевич

Суд Центрального района Минска оставил без изменения меру пресечения журналистке портала tut.by Катерине Борисевич — она остается в следственном изоляторе.

Рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения 9 декабря проходило в закрытом режиме, сообщает tut.by. Публично было оглашено только решение, саму Борисевич в суд не доставили и даже не подключили по скайпу. На процессе присутствовали защитники журналистки Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов, а также прокурор. Защита просила избрать в отношении Катерины Борисевич меру, не связанную с заключением под стражу.

Гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и известный адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство, в котором указывали, что готовы дать личное поручительство о том, что Борисевич, оказавшись на свободе, не будет препятствовать следствию. Однако судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.

«Журналисту и доктору, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, избрали самую строгую меру пресечения, несмотря на то что у них есть несовершеннолетние дети, Катерина одна воспитывает дочь. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры нам неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики, можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года», — отмечает tut.by.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого активиста Романа Бондаренко, который позже скончался в больнице. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин, который оказывал Бондаренко медицинскую помощь. Генеральная прокуратура предъявила им обвинение по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию). По предъявленному обвинению Борисевич и Сорокина могут удерживать под стражей до шести месяцев.

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обращались в Генпрокуратуру с просьбой избрать Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако и эти доводы были проигнорированы. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса.

После задержания доктора и журналистки по всей стране прошли акции в их поддержку под названием «Ноль промилле». Белорусские и международные правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина и политзаключенными.