Власти Украины не принимали решения о введении санкций в отношении Беларуси

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В Украине не принято решение о введении санкций в отношении Беларуси. Это следует из ответа Офиса президента Украины (ОПУ) на запрос редакции Українських новин о предоставлении соответствующей информации.

Фото president.gov.ua

«На ваш запрос о предоставлении копии решения о введении Украиной санкций против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушениями прав человека сообщаем, что согласно информации, предоставленной директоратом по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, такое решение не принято, — говорится в документе. — Попутно обращаем внимание на то, что согласно закону Украины «О санкциях» решение о применении санкций при наличии оснований принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины».
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский

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