В Минске выросла стоимость проезда в общественном транспорте

С сегодняшнего дня 9 декабря повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.

Как пишет «МН» , одна поездка в городском транспорте станет дороже на 10 копеек.

Что делать с талонами по старым тарифам:

они будут действительны в течение 30 суток;

неиспользованные можно обменять на новые в киосках и кассах «Минсктранса» с доплатой.

Стоимость «долгосрочных» проездных билетов в Минске возрастет на 15% (к примеру, безлимитные на одни сутки на наземный транспорт обойдутся пассажирам в 3,71 руб. вместо 3,21).

Сроковые проездные на 10 суток будут стоить:

на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 11,88 руб.; на автобус-экспресс — 14,25 руб.; на метро — 12,67 руб.;

на два вида транспорта: автобус-троллейбус — 15,83 руб.; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай — 17,41 руб.; метро-автобус (или троллейбус, трамвай) — 16,35 руб.;

на три вида транспорта: на наземные виды — 18,81 руб.; на метро и два наземных — 19,22 руб.; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 20,48 руб.

Проездной на 10 суток на четыре вида транспорта обойдется минчанам в 21,68 руб. (было 18,84).

Цены на некоторые безлимитные проездные на 30 суток (или на месяц):

на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 33,75 руб.; на автобус-экспресс — 40,5 руб.; на метро — 36 руб.;

на два вида транспорта: автобус-троллейбус — 45,04 руб.; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай (+автобус) — 49,54 руб.; метро-автобус (или троллейбус, трамвай) — 46,54 руб.;

на три вида транспорта: на наземные виды — 53,7 руб.; на метро и два наземных — 54,9 руб.; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 58,48 руб.

Проездной на 30 суток (месяц) на четыре вида транспорта обойдется минчанам в 61,76 руб. (было 53,66).

Желающим приобрести безлимитный проездной на 90 суток на наземный транспорт теперь придется заплатить 136,99 руб.

Стоимость некоторых популярных у горожан проездных на разовые поездки после повышения тарифов будет такова: