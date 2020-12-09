В Минске выросла стоимость проезда в общественном транспорте
С сегодняшнего дня 9 декабря повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.
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Что делать с талонами по старым тарифам:
- они будут действительны в течение 30 суток;
- неиспользованные можно обменять на новые в киосках и кассах «Минсктранса» с доплатой.
Стоимость «долгосрочных» проездных билетов в Минске возрастет на 15% (к примеру, безлимитные на одни сутки на наземный транспорт обойдутся пассажирам в 3,71 руб. вместо 3,21).
Сроковые проездные на 10 суток будут стоить:
- на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 11,88 руб.; на автобус-экспресс — 14,25 руб.; на метро — 12,67 руб.;
- на два вида транспорта: автобус-троллейбус — 15,83 руб.; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай — 17,41 руб.; метро-автобус (или троллейбус, трамвай) — 16,35 руб.;
- на три вида транспорта: на наземные виды — 18,81 руб.; на метро и два наземных — 19,22 руб.; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 20,48 руб.
Проездной на 10 суток на четыре вида транспорта обойдется минчанам в 21,68 руб. (было 18,84).
Цены на некоторые безлимитные проездные на 30 суток (или на месяц):
- на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 33,75 руб.; на автобус-экспресс — 40,5 руб.; на метро — 36 руб.;
- на два вида транспорта: автобус-троллейбус — 45,04 руб.; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай (+автобус) — 49,54 руб.; метро-автобус (или троллейбус, трамвай) — 46,54 руб.;
- на три вида транспорта: на наземные виды — 53,7 руб.; на метро и два наземных — 54,9 руб.; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 58,48 руб.
Проездной на 30 суток (месяц) на четыре вида транспорта обойдется минчанам в 61,76 руб. (было 53,66).
Желающим приобрести безлимитный проездной на 90 суток на наземный транспорт теперь придется заплатить 136,99 руб.
Стоимость некоторых популярных у горожан проездных на разовые поездки после повышения тарифов будет такова:
- на 10 поездок: на наземные — 7,12 руб., на метро — 7,6 руб.;
- на 20 поездок: на наземные — 13,95 руб., на метро — 14,88 руб.;
- на 40 поездок: на наземные — 26,7 руб., на метро — 28,48 руб.;
- на 60 поездок: на наземные — 38,25 руб., на метро — 40,8 руб.