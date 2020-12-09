В Минске на фурнитурном заводе произошло ЧП
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В Минске на экспериментально-фурнитурном заводе произошло чрезвычайное происшествие.
По информации МЧС, накануне утром произошел «порыв металлического троса подъема-опускания кабины грузового лифта в трехэтажном производственном корпусе» предприятия (Старовиленская, 100).
Спасатели из заблокированной между этажами кабины лифта извлечена 51-летняя кладовщик.
В машинном помещении лифта обнаружен погибший 56-летний электромонтер.
Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели человека проводит СК.