В Минске на фурнитурном заводе произошло ЧП

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В Минске на экспериментально-фурнитурном заводе произошло чрезвычайное происшествие.

По информации МЧС, накануне утром произошел «порыв металлического троса подъема-опускания кабины грузового лифта в трехэтажном производственном корпусе» предприятия (Старовиленская, 100).

Спасатели из заблокированной между этажами кабины лифта извлечена 51-летняя кладовщик.

В машинном помещении лифта обнаружен погибший 56-летний электромонтер.

Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели человека проводит СК.
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Тэги: Минский экспериментально-фурнитурный завод гибель на производстве Город: Минск

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