В Минске по «Каморре» нанесли удар

Ресторана «Каморра» в белорусской столице больше не будет: заведению предписано либо закрыться, либо сменить название.

Тревогу по поводу появления паба-пиццерии забило посольство Италии в нашей стране, посчитав, что «выбор названия «Каморра» для общественного места оскорбляет честь и имидж Италии, а также является глумлением над памятью жертв каморры и мафии».

По мнению посла Марио Бальди, «не следует шутить с такими словами, как мафия или каморра — синонимами насилия и страдания для всех итальянцев; мы не можем допустить никаких недоразумений или неясностей по этому поводу».

Принимая во внимание позицию итальянских дипломатов отдел по контролю за рекламой Мингорисполкома вынес предписание заведению в течение недели либо закрыться, либо сменить название, поскольку оно признано «ненадлежащим и неэтичным».