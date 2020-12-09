В Минске по «Каморре» нанесли удар
Ресторана «Каморра» в белорусской столице больше не будет: заведению предписано либо закрыться, либо сменить название.
Тревогу по поводу появления паба-пиццерии забило посольство Италии в нашей стране, посчитав, что «выбор названия «Каморра» для общественного места оскорбляет честь и имидж Италии, а также является глумлением над памятью жертв каморры и мафии».
По мнению посла Марио Бальди, «не следует шутить с такими словами, как мафия или каморра — синонимами насилия и страдания для всех итальянцев; мы не можем допустить никаких недоразумений или неясностей по этому поводу».
Принимая во внимание позицию итальянских дипломатов отдел по контролю за рекламой Мингорисполкома вынес предписание заведению в течение недели либо закрыться, либо сменить название, поскольку оно признано «ненадлежащим и неэтичным».
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Для справки
Каморра — неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии, возникшая в XVIII веке в тюрьмах для защиты интересов заключенных в их взаимоотношениях с тюремной администрацией.
Среди итальянских криминальных структур каморра является наиболее кровожадной, опередив сицилийскую мафию и ндрангету. Стратегия Каморры сосредоточена на торговле наркотиками, контролируя практически весь наркотрафик в Европе.
Кроме наркотиков, каморра получает доход от проституции, торговли людьми и рэкета.
Помимо незаконной деятельности, каморра ведет и легальный бизнес (как правило, ресторанный и строительный бизнес).
По мнению журнала The Economist, преступная деятельность синдиката отличается эффективностью и высоким уровнем менеджмента.