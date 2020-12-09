Еще пять человек погибло в огне

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Во вторник на пожарах в Беларуси погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС.

По данным спасателей пожары с летальными исходами произошли:

  • в 06:01 (время поступления сигнала в дежурную часть) в деревне Дашки Минского района (погиб 53-летний мужчина);
  • в 18:15 в Орше (76-летний мужчина);
  • в 19:09 в Витебске (65-летний мужчина);
  • в 21:13 в Борисове (личность погибшего устанавливается);
  • в 21:19 в деревне Вятеро Чашникского района (62-летняя женщина).

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 5686 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 5772), на которых погибло 559 человек (438).
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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