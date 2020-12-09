В Витебске будут судить двух католических священников
В рамках административных процессов 8 декабря в Витебске были задержаны настоятель прихода святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католического прихода Воскресения Христова Алексей Воронко, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.
«Священники были задержаны и доставлены в Первомайский РОВД Витебска, где будут находиться до суда, назначенного на 9 декабря, — отмечает портал. — Как сообщили родные одного из задержанных, суд будет проходить по «Скайпу». Они также рассказали, что отца Виктора и отца Алексея обвиняют по статьям Кодекса об административных правонарушениях. <...> Родные и близкие задержанных просят поддержать их молитвой в тяжелом испытании».
В сообщении подчеркивается, что Виктор Жук является автором воскресных проповедей, которые публикуются на официальном католическом портале. Как и папа римский Франциск, священник принадлежит к Обществу Иисуса — ордену иезуитов.
Как сообщалось ранее, 30 ноября суд в Ивацевичах арестовал греко-католического священника Виталия Быстрова на 10 суток по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Быстрова признали виновным в том, что 25 октября, когда священник был в Бресте, он якобы поучаствовал в несанкционированной акции на пешеходной улице Советской.
3 декабря суд Россонского района (Витебская область)
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