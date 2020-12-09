Профсоюзы на «Гродно Азоте»: работники массово переходят из официального в независимый
Многие работники «Гродно Азота» выходят из официального «Белхимпрофсоюза», а также пополняют состав независимого профсоюза.
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Председатель профкома Андрей Рожинский признался, что «не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства».
В то же время, в независимом профсоюзе «Гродно Азот» участников стало больше. По словам председателя первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Андрея Ханевича, еще в начале августа в профсоюзе состояло порядка 20 человек, на данный момент их насчитывается более 400.