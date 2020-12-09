На фоне пандемии коронавируса белорусские банки зарабатывают сотни миллионов

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На фоне пандемии коронавируса, которая так или иначе бьет по некоторым секторам экономики, прибыль банков, работающих в Беларуси, продолжает расти.

По данным Нацбанка, в октябре она выросла в 1,43 раза к аналогичному месяцу 2019-го и составила 108 млн рублей.

Впрочем, если сравнивать десять месяцев прошлого и нынешнего годов, респектабельнее выглядит 2019-й: тогда за январь-октябрь банки заработали 977,7 млн, а сейчас — 818,2 млн рублей.
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Тэги: банки

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