На среду объявлен желтый уровень опасности

Погода на территории Беларуси остается под влиянием западной периферии антициклона с центром над Европейской территорией России.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами выпадет снег.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

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