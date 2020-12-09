На среду объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 330

Погода на территории Беларуси остается под влиянием западной периферии антициклона с центром над Европейской территорией России.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами выпадет снег.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

Погода в регионах:

  • Брест -1..-3°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -3..-5°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель -3..-5°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно -2..-4°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -3..-5°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Минск -1..-3°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси