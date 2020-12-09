На среду объявлен желтый уровень опасности
Погода на территории Беларуси остается под влиянием западной периферии антициклона с центром над Европейской территорией России.
По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами выпадет снег.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
Погода в регионах:
- Брест -1..-3°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск -3..-5°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Гомель -3..-5°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Гродно -2..-4°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев -3..-5°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Минск -1..-3°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с).