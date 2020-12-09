Санкции против режима Лукашенко: США поставили Беларуси условия

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Соединенные Штаты заявляют о поддержке европейских партнеров в их санкционной политике по отношению к режиму Александра Лукашенко.

Иллюстрация pixabay.com

Как заявил накануне заместитель госсекретаря Филип Рикер в ходе слушаний в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, «мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает», пишет mirnov.net.

В то же время, подчеркнул высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства, США хотели бы улучшить отношения с Беларусью при условии, что Минск учтет озабоченность Вашингтона.
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Тэги: Беларусь-США санкции Персона: Филип Рикер

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