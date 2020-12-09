Санкции против режима Лукашенко: США поставили Беларуси условия

Соединенные Штаты заявляют о поддержке европейских партнеров в их санкционной политике по отношению к режиму Александра Лукашенко.

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Как заявил накануне заместитель госсекретаря Филип Рикер в ходе слушаний в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, «мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает», пишет mirnov.net .

В то же время, подчеркнул высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства, США хотели бы улучшить отношения с Беларусью при условии, что Минск учтет озабоченность Вашингтона.