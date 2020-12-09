Литва наградит Премией свободы демократическую оппозицию Беларуси

/ Беларусь-ЕС
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Специальная комиссия литовского парламента приняла решение наградить Премией свободы за 2020 год демократическую оппозицию Беларуси.

«Мы выбрали демократическую оппозицию Беларуси, она получила большую поддержку комиссии», — сказала BNS глава комиссии, депутат Сейма Пауле Кузмицкене.

По мнению членов комиссии, Премия свободы «будет осмысленным поощрением, зажжет огонек надежды для белорусов на то, что действительно за свободу стоит и следует бороться».

Кто именно из представителей оппозиции станет лауреатом станет известно несколько позже.

Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро. Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы, напоминает DELFI.
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Тэги: Беларусь Литва Персона: Пауле Кузмицкене