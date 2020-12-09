Литва наградит Премией свободы демократическую оппозицию Беларуси

Специальная комиссия литовского парламента приняла решение наградить Премией свободы за 2020 год демократическую оппозицию Беларуси.

«Мы выбрали демократическую оппозицию Беларуси, она получила большую поддержку комиссии», — сказала BNS глава комиссии, депутат Сейма Пауле Кузмицкене.

По мнению членов комиссии, Премия свободы «будет осмысленным поощрением, зажжет огонек надежды для белорусов на то, что действительно за свободу стоит и следует бороться».

Кто именно из представителей оппозиции станет лауреатом станет известно несколько позже.