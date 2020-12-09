Крупный расистский скандал разгорелся в европейском футболе

Во вторник состоялись семь из восьми запланированных поединков шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

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Одна встреча была прервана в начале первого тайма. В поединке «ПСЖ» — «Истанбул» резервный арбитр из Румынии Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера гостей Пьера Вебо «черным».

В знак протеста турецкая команда покинула поле и отказалась продолжать матч пока Колцеску не исключат из состава официальных лиц матча.

УЕФА оперативно отреагировал на скандал, перенеся доигровку поединка на 9 декабря. В союзе также заявили, что проведут «тщательное расследование», так как «расизму и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе».

Другие игры завершились со следующими результатами:

Группа F

Лацио — Брюгге — 2:2;

Зенит — Боруссия (Д) — 1:2.

Таблица:

Боруссия (Д) — 13 Лацио — 10 Брюгге — 8 Зенит — 1

Группа E

Ренн — Севилья — 1:3;

Челси — Краснодар — 1:1.

Таблица:

Челси — 14 Севилья — 13 Краснодар — 5 Ренн — 1

Группа G

Динамо (К) — Ференцварош — 1:0;

Барселона — Ювентус — 0:3.

Таблица:

Ювентус — 15 Барселона — 15 Динамо (К) — 4 Ференцварош — 1

Группа H

Лейпциг — Манчестер Юнайтед — 3:2.