Крупный расистский скандал разгорелся в европейском футболе
Во вторник состоялись семь из восьми запланированных поединков шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.
Одна встреча была прервана в начале первого тайма. В поединке «ПСЖ» — «Истанбул» резервный арбитр из Румынии Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера гостей Пьера Вебо «черным».
В знак протеста турецкая команда покинула поле и отказалась продолжать матч пока Колцеску не исключат из состава официальных лиц матча.
УЕФА оперативно отреагировал на скандал, перенеся доигровку поединка на 9 декабря. В союзе также заявили, что проведут «тщательное расследование», так как «расизму и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе».
Другие игры завершились со следующими результатами:
Группа F
Лацио — Брюгге — 2:2;
Зенит — Боруссия (Д) — 1:2.
Таблица:
- Боруссия (Д) — 13
- Лацио — 10
- Брюгге — 8
- Зенит — 1
Группа E
Ренн — Севилья — 1:3;
Челси — Краснодар — 1:1.
Таблица:
- Челси — 14
- Севилья — 13
- Краснодар — 5
- Ренн — 1
Группа G
Динамо (К) — Ференцварош — 1:0;
Барселона — Ювентус — 0:3.
Таблица:
- Ювентус — 15
- Барселона — 15
- Динамо (К) — 4
- Ференцварош — 1
Группа H
Лейпциг — Манчестер Юнайтед — 3:2.