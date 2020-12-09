Крупный расистский скандал разгорелся в европейском футболе

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Во вторник состоялись семь из восьми запланированных поединков шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Фото носит иллюстративный характер

Одна встреча была прервана в начале первого тайма. В поединке «ПСЖ» — «Истанбул» резервный арбитр из Румынии Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера гостей Пьера Вебо «черным».

В знак протеста турецкая команда покинула поле и отказалась продолжать матч пока Колцеску не исключат из состава официальных лиц матча.

УЕФА оперативно отреагировал на скандал, перенеся доигровку поединка на 9 декабря. В союзе также заявили, что проведут «тщательное расследование», так как «расизму и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе».

Другие игры завершились со следующими результатами:

Группа F

Лацио — Брюгге — 2:2;

Зенит — Боруссия (Д) — 1:2.

Таблица:

  1. Боруссия (Д) — 13
  2. Лацио — 10
  3. Брюгге — 8
  4. Зенит — 1

    Группа E

    Ренн — Севилья — 1:3;

    Челси — Краснодар — 1:1.

    Таблица:

    1. Челси — 14
    2. Севилья — 13
    3. Краснодар — 5
    4. Ренн — 1

    Группа G

    Динамо (К) — Ференцварош — 1:0;

    Барселона — Ювентус — 0:3.

    Таблица:

    1. Ювентус — 15
    2. Барселона — 15
    3. Динамо (К) — 4
    4. Ференцварош — 1

    Группа H

    Лейпциг — Манчестер Юнайтед — 3:2.
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    Тэги: УЕФА расизм Лига чемпионов Персона: Себастьян Колцеску Пьер Вебо

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