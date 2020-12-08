Мишустин и Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции

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Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Мишустин и Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Предыдущий раз главы правительств России и Беларуси по телефону общались 30 ноября.

Нынешний разговор состоялся спустя несколько дней после прошедшего 4 декабря в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета, а также в преддверии намеченного на 11 декабря также в заочном формате заседания Высшего евразийского экономического совета, на котором встречаются главы стран ЕАЭС.
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Тэги: ЕАЭС Беларусь-Россия Персона: Роман Головченко Михаил Мишустин

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