Оператор телеканала «Белсат» Иван Куракевич арестован на 15 суток

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Оператора вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Ивана Куракевича 8 декабря осудили на 15 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и Иван Куракевич были задержаны 7 декабря на площади Якуба Коласа в Минске. Они освещали традиционную акцию пенсионеров — Марш мудрости. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии обоих журналистов до суда доставили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Позже Луневу из ЦИП госпитализировали в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы.
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Тэги: БАЖ Белсат задержания журналистов Персона: Иван Куракевич

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