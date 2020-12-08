Оператор телеканала «Белсат» Иван Куракевич арестован на 15 суток

Оператора вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Ивана Куракевича 8 декабря осудили на 15 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и Иван Куракевич были задержаны 7 декабря на площади Якуба Коласа в Минске. Они освещали традиционную акцию пенсионеров — Марш мудрости. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии обоих журналистов до суда доставили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Позже Луневу из ЦИП госпитализировали в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы.