Трое жителей Лиды пытались вытолкнуть знакомого из окна пятого этажа

Сотрудники ГУБОПиК задержали троих неоднократно судимых жителей Лиды по подозрению в тяжких преступлениях.

По сообщению пресс-службы МВД, вечером 11 августа мужчины 33, 38 и 43 лет зашли к своему знакомому, у которого находился 31-летний местный житель. Компания потребовала у гостя деньги на так называемый воровской общак, а получив отказ, начала избивать его. Во время потасовки лидчанину пробили ножом прижатую к столу руку, а также попытались вытолкнуть его из окна квартиры.

Затем мужчину вывели на улицу, где один из обидчиков, приставив нож к горлу, заставил возить его и подельников на автомобиле по городу. Когда в Ford Mondeo закончилось топливо, компания забрала у хозяина ключи и мобильный телефон.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством.