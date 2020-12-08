Газету «Народная Воля» ожидает суд с РУП «Белпочта»

Газету «Народная Воля» ожидает судебный процесс против государственной компании «Белпочта», сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Главный редактор издания Иосиф Середич говорит, что редакция не может согласиться с требованием "Белпочты" выплатить компенсацию за нереализованные номера "Народной Воли", — пишет БАЖ. — Из суда поступили документы с предложением о мировом соглашении. Однако редакция пока отказалась от этого варианта и намерена встретиться с представителями "Белпочты" в суде для прояснения ряда деловых вопросов».

По словам Середича, «Белпочта» потребовала от редакции вернуть 108 тысяч белорусских рублей за услуги, так как тираж «Народной Воли» она не получала с конца августа.

«Но не получили не потому, что мы отказались. Мы предложили им доставить тираж для подписчиков и то, что можно продать в почтовых отделениях. Наши газеты были в экспедиции несколько дней, но "Белпочта" думала и отказалась на третий день. Таким образом, мы не можем согласиться с иском против нас, — пояснил главный редактор газеты. — Параллельно будем привлекать к ответственности издательство "Беларускі дом друку". Нам говорят, что машина сломалась и поэтому нельзя печатать газету, но мы считаем, что дело в том, что мозги сломаны».

После того как в августе издательство «Беларускі дом друку» прекратило выпуск «Народной Воли», редакция подписала договор с типографией в России, газета печаталась там и привозилась в Беларусь. Но затем российская компания расторгла контракт.

«Когда мы печатали газету в России, у нас тираж не только не упал, но и увеличился, потому что нам помогали волонтеры. Сегодня с их помощью можно распространять любой тираж. У нас были выпуски с тиражом от 23 до 40 тысяч — в зависимости от возможностей. Газета издавалась с помощью читателей, финансировавших ее. Сейчас мы ищем выход из этой ситуации», — отметил Середич.

В конце октября стало известно, что «Народная Воля» в числе нескольких крупных негосударственных печатных изданий, таких как «БелГазета», «Комсомольская правда» и «Свободные новости плюс», не включена в подписной каталог «Белпочты» на первую половину 2021 года. «Народную Волю» уже исключали из каталога «Белпочты» — в 2006—2008 годах.

13 ноября почти весь тираж свежего номера газеты был изъят из редакции неизвестными людьми с помощью ОМОНа. Заместитель главного редактора Марина Коктыш в этот же день написала заявление о похищении тиража в Следственный комитет.

Сейчас редакция верстает каждый номер и выкладывает его на сайте в свободном доступе.