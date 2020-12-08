Россиянку депортируют за размещение негативных комментариев о силовиках

/ Общество
Просмотров: 217

Сотрудники минского Управления собственной безопасности МВД установили личность гражданки России, которая размещала в одной из соцсетей фото и видео с участием сотрудников милиции, дополняя их комментариями, «выражающими крайне негативное отношение к правоохранителям».

По данным пресс-службы ведомства, 24-летняя россиянка живет в Минске полтора года, имеет регистрацию на временное пребывание. Она «активно посещала несанкционированные массовые мероприятия».

Задержанную поместили в ЦИП на Окрестина. После отбытия административного ареста ее ожидает высылка из страны.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 4 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: депортация милицейское насилие

Другие материалы на эту тему:

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

In absentia. Белорусских силовиков будут судить по всей Европе

In absentia. Белорусских силовиков будут судить по всей Европе

«При задержании бился головой о стены и ступеньки». Жителю Гомеля дали пять лет

«При задержании бился головой о стены и ступеньки». Жителю Гомеля дали пять лет

«Нас пытаются убедить, что Саша должен был умереть от проблем с сердцем»

«Нас пытаются убедить, что Саша должен был умереть от проблем с сердцем»