Россиянку депортируют за размещение негативных комментариев о силовиках

Сотрудники минского Управления собственной безопасности МВД установили личность гражданки России, которая размещала в одной из соцсетей фото и видео с участием сотрудников милиции, дополняя их комментариями, «выражающими крайне негативное отношение к правоохранителям».

По данным пресс-службы ведомства, 24-летняя россиянка живет в Минске полтора года, имеет регистрацию на временное пребывание. Она «активно посещала несанкционированные массовые мероприятия».

Задержанную поместили в ЦИП на Окрестина. После отбытия административного ареста ее ожидает высылка из страны.