Фотофакт. Возле Белгосцирка монтируют светоелку

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Монтаж световой елки завершается на площадке перед Белгосцирком на минском проспекте Независимости.

Сооружение состоит из железных шаров, собранных словно конструктор, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Особенно эффектно елка будет смотреться по вечерам, когда включится подсветка. На следующей неделе также начнем установку конструкции новогоднего паровоза длиной 15 м, который дополнит праздничную картину», — рассказала начальник отдела рекламы ГП «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.

В прошлом году эта конструкция находилась рядом с городской ратушей.
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Тэги: Минскреклама Новый год-2021 Персона: Татьяна Бугоркова Город: Минск