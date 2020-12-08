Фотофакт. Возле Белгосцирка монтируют светоелку

Монтаж световой елки завершается на площадке перед Белгосцирком на минском проспекте Независимости.

Сооружение состоит из железных шаров, собранных словно конструктор, сообщает агентство «Минск-Новости» .

«Особенно эффектно елка будет смотреться по вечерам, когда включится подсветка. На следующей неделе также начнем установку конструкции новогоднего паровоза длиной 15 м, который дополнит праздничную картину», — рассказала начальник отдела рекламы ГП «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.

В прошлом году эта конструкция находилась рядом с городской ратушей.