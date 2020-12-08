На севере Минска достраивают уникальный Центр безопасности МЧС

Комплекс предназначен для обучения населения, включая подростков, основам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях: при пожарах, землетрясениях, ДТП, шторме, ураганах.

По словам главы администрации Советского района Сергея Хильмана, здесь можно будет научиться оказывать первую помощь пострадавшим, узнать, что делать, если заблудились в лесу или провалились под лед, сообщает агентство «Минск-Новости» .

В основе работы центра — методология погружения в реальную среду, имитирующую особые условия. Это станет возможным благодаря современным информационным технологиям в сочетании с высокотехнологичными тренажерами и симуляторами моделирования различных ЧС. Как говорят специалисты, причастные к созданию объекта, ничего подобного ни в Беларуси, ни в СНГ прежде не было.

Сейчас в здании выполняют пусконаладочные работы.