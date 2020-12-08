Санкции МОК: Лукашенко ждет поддержки от России

Комментируя сегодня санкции, которые в отношении НОК принял Международный олимпийский комитет, Александр Лукашенко недвусмысленно заявил, что ждет поддержку со стороны России.

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Он напомнил о решении МОК, принятом в 2016 году, о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии.

«Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули «фас», и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия», — сказал Лукашенко.

(В 2016 году на открытии летних Паралимпийских игр в Бразилии разразился скандал с участием белорусской делегации: ее член, спортивный функционер Андрей Фомочкин развернул российский флаг в знак солидарности с дисквалифицированными паралимпийцами соседней страны (на фото). Флаг был конфискован, делегации удалось избежать отстранения от Игр. Поступок Фомочкина был публично одобрен руководством Беларуси и России. Фомочкину предложили квартиру в России.)

«Вот такой «справедливый» у нас мир!.. Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом», — констатировал Лукашенко.

Решение о санкциях обнародовал 7 декабря на пресс-конференции президент МОК Томас Бах. По его словам, олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций. Он отметил, что преследование спортсменов за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

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