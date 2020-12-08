Санкции МОК: Лукашенко ждет поддержки от России

/ Спорт
Просмотров: 994

Комментируя сегодня санкции, которые в отношении НОК принял Международный олимпийский комитет, Александр Лукашенко недвусмысленно заявил, что ждет поддержку со стороны России.

Фото из Википедии

Он напомнил о решении МОК, принятом в 2016 году, о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии.

«Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули «фас», и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия», — сказал Лукашенко.

(В 2016 году на открытии летних Паралимпийских игр в Бразилии разразился скандал с участием белорусской делегации: ее член, спортивный функционер Андрей Фомочкин развернул российский флаг в знак солидарности с дисквалифицированными паралимпийцами соседней страны (на фото). Флаг был конфискован, делегации удалось избежать отстранения от Игр. Поступок Фомочкина был публично одобрен руководством Беларуси и России. Фомочкину предложили квартиру в России.)

«Вот такой «справедливый» у нас мир!.. Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом», — констатировал Лукашенко.

Решение о санкциях обнародовал 7 декабря на пресс-конференции президент МОК Томас Бах. По его словам, олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций. Он отметил, что преследование спортсменов за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

Читайте также:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 5 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МОК НОК Беларусь-Россия санкции Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Продуктовое эмбарго. Беларусь заменила России Евросоюз

Продуктовое эмбарго. Беларусь заменила России Евросоюз

«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза

«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза

Лукашенко обещал Кремлю транзит власти, а теперь тянет резину

Лукашенко обещал Кремлю транзит власти, а теперь тянет резину

Лавров с приветом от Путина. А что вообще Москва может сделать с Лукашенко?

Лавров с приветом от Путина. А что вообще Москва может сделать с Лукашенко?