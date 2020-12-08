Что происходит на рынке жилья

Пандемия коронавируса и политический кризис повлияли на падение рынка недвижимости страны, заявили эксперты 8 декабря на заседании круглого стола «Ситуация на рынке недвижимости Беларуси, предварительные итоги нынешнего года, планы на 2021 год».

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Как отметил председатель совета ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость», директор агентства недвижимости «Мольнар» Анатолий Звездин, рынок в 2021 году «показал две волны». Вначале года рынок рос: число сделок и цены.

«В апреле—мае мы увидели последствия первой волны коронавируса. Ситуация ударила по настроениям потребителей, по их предпочтениям: на первый план вышло здоровье граждан. Появились мрачные прогнозы в мировой экономике, и в эти два месяца рынок очень сильно упал, по отношению к февралю—марту до 40% упало количество сделок в среднем, в частности, в Минске», — отметил эксперт.

По его словам, к лету «люди успокоились, и рынок снова заработал», и даже цены в некоторых сегментах начали расти. Эксперт подчеркнул, что «рынок недвижимости — это коммерческий рынок и сильно связан со спросом и предложением». Он сообщил, что летом начали расти количество сделок и цены.

«Продолжалось это недолго, мы вступили во вторую волну, когда в августе начался политический кризис. Хотя рынок недвижимости ведет себя консервативно и небыстро реагирует на изменения, всегда есть временной лаг. В конце августа стало понятно, что политические события, которые разворачиваются в нашей стране, очень сильно будут влиять на этот рынок. Потребители проблемы, связанные с жильем, отодвинули на второй план. Плюс к этому пришла вторая волна коронавируса. Сегодня мы имеем падение рынка по отношению к лету на 30% по количеству сделок. Также постепенно снижаются цены — в среднем на 10% к февралю и сейчас составляют 1.350—1.360 долларов за квадратный метр на столичном вторичном рынке. В ноябре—декабре мы вышли на плато — количество сделок стабилизировалось (700—800 по Минску), падение цен замедлилось», — отметил Звездин.

Он считает, что в нынешних условиях сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке, но «существует большая вероятность, что он снова начнет падать».

По словам председателя правления Конфедерации агентств недвижимости, директора столичного агентства недвижимости «Эксперт» Павла Астапени, «начало года характеризовалось продолжением роста цен на рынке недвижимости, и в марте наблюдалось пиковое значение цен как на первичном, так и на вторичном рынке».

«С конца марта цены предложений снижались, но в меньших объемах, чем цены реальных сделок, по экспертным оценкам, на 15% на вторичном рынке. С учетом нынешнего объема спроса, нас ожидает дальнейшее снижение цен на рынке до весны 2021 года как минимум еще на 15%», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, в 2021 году на рынке произойдет историческое событие, когда цены на вторичном рынке станут ниже, чем на первичном. «Это будет происходить в связи с новыми правилами застройки на первичном рынке, поскольку застройщики будут вынуждены строиться без привлечения средств дольщиков, а за счет собственных или заемных средств. Первичный рынок не сможет подтянуться вслед за вторичным рынком и не опускаться ниже сформированной себестоимости», — пояснил Астапеня.

Как отметил член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Юрий Жарков, на первичный рынок сейчас оказывает влияние не столько пандемия или политический кризис, а их последствия на финансовом рынке.

«Мы видим, что те, кто на 70—100% обеспечен собственными средствами, активно идут в стройку, а те, кто ранее рассчитывал на банковские кредиты, на 100% находятся в паузе. Они не готовы приобретать квартиры из-за сворачивания банками кредитных программ. Кроме этого, есть ожидание снижения цены», — заметил Жарков. По его информации, «темпы поглощения квартир на первичном рынке существенно сократились из-за отсутствия кредитов».

В среднем на рынке по сравнению с началом года цены упали на 10—15%. «Вряд ли можно ожидать еще большего снижения», — считает эксперт.

По мнению Жаркова, в ближайшие годы будет наблюдаться рост строительства жилья для нуждающихся, в основном многодетных семей.

«Что касается коммерческого жилья, то рынок близок к насыщению. Еще немного, и у нас будет показатель по комфортному жилью развитой страны. В связи с этим мы на пороге конца эпохи массового жилищного строительства. Думаю, объемы будут снижаться, и это будет рыночно обоснованной тенденцией», — заключил он.