Журналистка Любовь Лунева попала в больницу после задержания

Задержанную накануне в Минске журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Любовь Луневу из центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина госпитализировали в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы, сообщается на сайте телеканала.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что Луневу из ЦИП забрала скорая помощь .

Днем 7 декабря Луневу и оператора «Белсата» Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.