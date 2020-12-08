Журналистка Любовь Лунева попала в больницу после задержания

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Задержанную накануне в Минске журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Любовь Луневу из центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина госпитализировали в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы, сообщается на сайте телеканала.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что Луневу из ЦИП забрала скорая помощь.

Днем 7 декабря Луневу и оператора «Белсата» Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.
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Тэги: кардиология задержания журналистов Персона: Любовь Лунева

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