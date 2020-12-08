Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

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Во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Фото president.gov.by

«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — цитирует Лукашенко его пресс-служба. По его словам, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января — начале февраля.

Лукашенко также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше, добавил он. «Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 1990-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать», — сказал Лукашенко.

Напомним, 27 октября премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания сообщил, что повестку дня планируется разделить на два масштабных тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

По словам Головченко, отличие предстоящего собрания от предыдущих в том, что в его ходе будет обсуждаться широкий круг вопросов общественно-политического развития Беларуси. В числе обязательных требований к формату собрания он назвал наличие разных точек зрения.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Александр Лукашенко

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