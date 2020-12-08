Лукашенко надеется, что эпидемия COVID-19 в Беларуси вышла на плато

Александр Лукашенко надеется, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси вышла на плато. Об этом он заявил 8 декабря во время посещения Столбцовской центральной районной больницы.

Главврач медучреждения Светлана Глебко рассказала об организационно-штатной структуре учреждения и его материально-технической базе, кадровой работе и отдельно остановилась на лечении больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Лукашенко.

По словам Глебко, сегодня в Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19. За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась, отметила она. Если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов, то в последние дни — по 12.

«Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение», — сказал Лукашенко.

В разговоре он отметил, что в стране сейчас особое внимание будет уделяться развитию межрайонных больниц. Таких медучреждений в Минской области четыре: в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке.

«Мы хотим с научно-практических центров Минска, с областных больниц многие операции перенести в межрайонные больницы и районные подтягивать», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что сейчас при обучении в стране медицинских кадров акцент будет делаться на целевой подготовке. «Нам надо четко определиться. Целиков набираем, а места остаются — будем добирать», — сказал Лукашенко.

3, 4 и 5 декабря в Беларуси обновлялись рекорды заболеваемости, а 6 и 7 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось, свидетельствуют данные Минздрава. По информации министерства, 7 декабря в Беларуси было зарегистрировано 1.796 новых случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране на вчерашний день достигло 148.953, умерло 1.215 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.