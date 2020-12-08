«Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина». Лукашенко хочет подать в суд на Международный олимпийский комитет

Александр Лукашенко предлагает оспорить в суде санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении руководителей Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК).

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«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!» — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, участие в мероприятиях МОК он не принимал 25 лет. «Переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?! И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — заявил он.

Решение о санкциях обнародовал 7 декабря на пресс-конференции президент МОК Томас Бах. По его словам, олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций. Он отметил, что преследование спортсменов за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

Поэтому МОК принял следующие временные меры: исключить участие нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. «Это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК, персонально отвечающего за ежедневное управление им», — сообщил Бах.

Подобная мера коснется и председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Кроме того, МОК приостанавливает все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности, который объединяет спортсменов, выступающих против фальсификации итогов президентских выборов, насилия в отношении протестующих и давления на работников спортивной отрасли, имеющих альтернативную провластной точку зрения, и немецкая юридическая фирма Klinkert Rechtsanwälte, «известная в Европе своей серьезной репутацией в области спортивного права и юридических споров между спортивными субъектами», направили независимое экспертное заключение в МОК о случаях нарушения прав спортсменов в Беларуси.

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