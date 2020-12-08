Поддержка гонимых студентов из Беларуси: шведы выделят 100 тысяч евро для ЕГУ

В ответ на непрекращающиеся репрессии против участников мирных протестов и акций солидарности в Беларуси, Европейский гуманитарный университет открыл Чрезвычайный фонд для поддержки белорусских студентов и преподавателей, которые подверглись репрессиям.

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Как сообщается, за счет первого взноса со стороны Шведского института, начальный объем Чрезвычайного фонда ЕГУ составит порядка 100 тысяч евро.

«Щедрая поддержка со стороны шведских партнеров университета позволит ЕГУ продолжить оказывать помощь тем студентам из Беларуси, которые подвергаются преследованиям по политическим мотивам у себя на родине. Аналогичный Фонд был создан в ЕГУ для поддержки исключенных студентов после президентских выборов 2010 года», — отметили в вузе.

В частности, студенты, по отношению к которым применялось политическое и иного рода давление, а также были исключены из вузов Беларуси, смогут обратиться в ЕГУ для перевода на одну из выбранных учебных программ и бесплатного обучения по модели либерального образования.

Преподавателям и ученым из вузов и исследовательских учреждений Беларуси, которые сталкиваются с политическим давлением со стороны властей, предлагается в индивидуальном порядке предварительно связаться с Департаментом социальных наук или Департаментом гуманитарных наук и искусств для согласования возможностей по осуществлению совместных исследований на основании научной стажировки под аффилиацией белорусского университета в Вильнюсе.