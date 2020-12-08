Федута протроллил спортсменов, подписавших провластное письмо

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Известный белорусский публицист Александр Федута на своей странице в соцсети тонко протроллил спортсменов, которые поставили свои подписи под так называемым провластным письмом.

В своем комментарии по поводу решения (санкций) Международного олимпийского комитета он отметил, что это «достойный ответ спортсменам, подписавшим письмо в защиту права государства на насилие и фальсификации».

Федута считает, что теперь осталось дождаться, «когда они, в знак протеста против дискриминации руководства своего НОК, откажутся от борьбы за олимпийские путевки».

«Нужно ведь демонстрировать принципы до конца. Как Кочанова. Сказала — до конца, вот за конец и держится», — подчеркнул публицист.

Ранее руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя заявила, что БФСС смог добиться восстановления  прав спортсменов, которые пострадали за мирное высказывание своих политических взглядов.
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Тэги: МОК НОК Персона: Александр Федута

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