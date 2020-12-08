Федута протроллил спортсменов, подписавших провластное письмо
Известный белорусский публицист Александр Федута на своей странице в соцсети тонко протроллил спортсменов, которые поставили свои подписи под так называемым провластным письмом.
В своем
Федута считает, что теперь осталось дождаться, «когда они, в знак протеста против дискриминации руководства своего НОК, откажутся от борьбы за олимпийские путевки».
«Нужно ведь демонстрировать принципы до конца. Как Кочанова. Сказала — до конца, вот за конец и держится», — подчеркнул публицист.
Ранее руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя