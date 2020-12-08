Утром во вторник падают и доллар, и евро 08.12.2020 / 10:18 / Экономика Просмотров: 230 A- A+ Торги на БВФБ во вторник, 8 декабря, открылись с падения американской и европейской валют. Евро теряет 0,0045 пункта — 3,1031 белорусского рубля, а доллар 0,006 пункта — 2,5614 белорусского рубля. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: валюта Другие материалы на эту тему: Чем грозит стране рост курса доллара Почему резко падает рубль Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»