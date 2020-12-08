Утром во вторник падают и доллар, и евро

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Торги на БВФБ во вторник, 8 декабря, открылись с падения американской и европейской валют.

Евро теряет 0,0045 пункта — 3,1031 белорусского рубля, а доллар 0,006 пункта — 2,5614 белорусского рубля.
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Тэги: валюта

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