Тихановская жестко прошлась по Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская жестко ответила Александру Лукашенко.

Накануне он на совещании по работе экономики заявил , что необходимо «немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать».

Как отметила Тихановская, «главный тунеядец в Беларуси — это Александр Лукашенко».

«Каждую неделю его «самозанятость» приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и разоряют честные бизнесы. Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, потому что иногда это единственный способ выполнять работу и зарабатывать», — подчеркнула политик.

Она уверена, что «Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране».