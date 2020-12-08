Тихановская жестко прошлась по Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 3123

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская жестко ответила Александру Лукашенко.

Накануне он на совещании по работе экономики заявил, что  необходимо «немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать».

Как отметила Тихановская, «главный тунеядец в Беларуси — это Александр Лукашенко».

«Каждую неделю его «самозанятость» приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и разоряют честные бизнесы. Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, потому что иногда это единственный способ выполнять работу и зарабатывать», — подчеркнула политик.

Она уверена, что «Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: тунеядцы Координационный совет для трансфера власти Персона: Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

Светлана Алексиевич не исключает, что ее могут не впустить в Беларусь

Светлана Алексиевич не исключает, что ее могут не впустить в Беларусь