Александра Герасименя: спортивные санкции  МОК — это только начало

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала санкции, принятые Международным олимпийским комитетом в отношении спортивных функционеров Беларуси.

Фото со страницы БФСС в соцсети

По ее мнению, это решение МОК «является историческим и беспрецедентным», а поэтому «навсегда войдет как в историю Беларуси, так и в историю мирового спорта».

Герасименя считает, что БФСС смог добиться восстановления прав спортсменов, которые пострадали за мирное высказывание своих политических взглядов.

«Теперь спортсмены, исключенные, уволенные из сборных, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде, а чиновники, наплевавшие на их права, понесут заслуженное наказание», — заявила руководитель фонда.

Она отметила, что за два месяца переговоров с МОК, БФСС смог донести до международного олимпийского движения факты о происходящем в Беларуси.

«Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они. Спортивные санкции МОК — это только начало. Мы не остановимся», — резюмировала Герасименя.