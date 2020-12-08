В Беларуси заложена большая протестная активность, которая длится более четырех месяцев. Степень неприятия народом действующей власти высока — протестная машина набрала обороты, и ее не остановить. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По его словам, сейчас люди ищут новые безопасные формы протеста, но они не сдадутся. Люди выходят и показывают свою активность по всей стране. Белорусы выступают только за мирный протест.

«Наш протест уникален и тем, что он беспрецедентный по своему масштабу и креативности. Когда сотни тысяч людей выходят на улицы своей страны с одной общей целью — это огромный источник невероятной позитивной энергии, которая обязательно приведет к реализации наших общих устремлений», — сказал он в интервью.

Вместе с тем, Латушко отметил, что силовики «продолжают жестоко разгонять протестующих и вести «охоту» на мирных граждан».

Он пообещал, что в новой Беларуси будет запущено расследование всех уголовных преступлений, совершенных против белорусского народа, что позволит узнать, почему силовики так поступали.

«Такое необузданное насилие белоруса к белорусу нельзя понять и оправдать. Мы не должны больше призывать виновных к совести. Просто возьмите белый лист, напишите год своего рождения и год рождения Лукашенко и сравните, кто раньше станет пенсионером», — предложил политик.

Он напомнил, что история неоднократно доказывала, что все виновные будут привлечены к ответственности: «Но еще есть шанс осуществить явку с повинной и тем самым смягчить наказание. Это сейчас предлагает Единая Книга Регистрации Преступлений».

Затронул он и тему отношений с Россией и ЕС: первая сдает «экзамен на искренность дружественных намерений к белорусскому народу»; второй — «экзамен на способность использовать инструменты международных принципов и норм права для прекращения невиданных по масштабу насилия и репрессий против народа европейской страны».

Латушко подчеркнул, что «сегодня в Беларуси вершится история Европы».

