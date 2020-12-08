Дыхание антициклона: будет ветрено и морозно

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Сегодня погоду в стране будет формировать западная периферия антициклона с центром над европейской территорией РФ.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест -1..-3°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -4..-6°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель -3..-5°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с);
  • Гродно -2..-4°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -3..-5°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Минск -4..-6°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с).
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Тэги: погода

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