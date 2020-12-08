Дыхание антициклона: будет ветрено и морозно

Сегодня погоду в стране будет формировать западная периферия антициклона с центром над европейской территорией РФ.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный порывистый. Погода в регионах: