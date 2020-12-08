Дыхание антициклона: будет ветрено и морозно
Сегодня погоду в стране будет формировать западная периферия антициклона с центром над европейской территорией РФ.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный порывистый. Погода в регионах:
- Брест -1..-3°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск -4..-6°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Гомель -3..-5°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с);
- Гродно -2..-4°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев -3..-5°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Минск -4..-6°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с).