Беларусь выступила в ООН против вывода российских войск из Крыма

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В ходе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 7 декабря была принята резолюция по проблеме милитаризации Крыма и Севастополя, а также акватории Черного и Азовского морей.

Как пишет DW, за документ проголосовали 63 страны, 17 выступили против (среди них и Беларусь), еще 62 государства воздержались.

В резолюции призвали Россию «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории».

Кроме того, считают поддержавшие документ, России следует прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также «милитаризацию» образования.
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Тэги: Генассамблея ООН аннексия Крыма

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