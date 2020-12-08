Швейцария не оставит Наталью Херше без консульской защиты

Швейцария продолжит консульскую защиту своей гражданки, уроженки Беларуси Натальи Херше, которую 7 декабря суд Советского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса).

19 сентября во время женского марша возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика. По приговору суда она должна также выплатить пострадавшему 1.000 рублей.

«Федеральный департамент по иностранным делам подтверждает, что сегодня состоялся суд над арестованной швейцарско-белорусской гражданкой Натальей Херше. Посол Швейцарии принял участие в процессе в качестве наблюдателя. Тем самым он подчеркнул значение, которое имеет это судебное дело для Федерального департамента по иностранным делам. Суд приговорил госпожу Херше к двум с половиной годам тюрьмы. Сейчас департамент совместно с адвокатом госпожи Херше будут определять дальнейшие шаги. Госпоже Херше будет по-прежнему оказываться помощь в рамках консульской защиты. В целях охраны прав личности и конфиденциальности другая информация раскрываться не будет», — сообщило швейцарское внешнеполитическое ведомство.

Херше не признала вину. В последнем слове она заявила, что хочет видеть Беларусь похожей на Швейцарию: «Я живу в европейской демократической стране, где принципы свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях власти, где права свободы слова и мирных собраний четко определены Конституцией и гарантируются государством, где полицейские не прячут свои лица от мирных демонстрантов. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь».