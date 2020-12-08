Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь

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Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Любовь Луневу из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Фото cо страницы Любови Луневой в соцсети носит иллюстративный характер

Днем 7 декабря Луневу и ее оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста репрессии задержания журналистов Персона: Любовь Лунева Город: Минск

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