Репрессивная машина в действии: правозащитники насчитали 7 декабря рассмотрение более 170 дел в связи с акциями протеста

В Минске и других городах 7 декабря суды рассмотрели не менее 175 административных дел в связи с участием людей в акциях протеста, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Большинство получили административный арест на срок от 7 до 25 суток. Наиболее распространенная статья КоАП — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

В частности, 15 суток ареста получил задержанный накануне поэт и рок-музыкант Владимир Ленкевич (второй раз с начала протестов).

Два человека (мужчина и женщина) арестованы на 13 суток за вывешенные на лоджиях бело-красно-белые флаги. Граждане были задержаны 4 декабря в собственных квартирах. Суд постановил флаги уничтожить.

Правозащитники не приводят данных о количестве задержанных в связи с протестными акциями 7 декабря. Однако, согласно информации телеграм-канала «Списки Задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи+Могилев)», не менее 11 человек было задержано в столице во время традиционного для понедельника марша пенсионеров, в том числе женщины 1939, 1948, 1949 и 1953 годов рождения, а также журналисты польского телеканала «Белсат» Любовь Лунева и Иван Куракевич, которые доставлены в Центр изоляции правонарушителей, где будут находиться до суда. Женщина 1939 г.р. освобождена, участницы 1948, 1949 и 1953 г.р. доставлены в изолятор временного содержания.